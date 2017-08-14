В аппарате губернатора Петербурга объяснили фразу «"Ахмат" — сила»

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко объяснил смысл фразы «"Ахмат" — сила», которую он произнес в компании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Слова Андрея Кибитова приводятся на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Если вы познакомитесь с историей Чеченской Республики, то кроме футбольного клуба, их лозунг "Ахмат – сила!" является вообще лозунгом всех спортсменов в Чечне. У них достаточно много спортивных клубов, которые работают под названием "Ахмат". Насколько я знаю, то видео, которое появилось, в этот момент обсуждали именно развитие спорта в Чеченской Республике», — рассказал Кибитов.

Пресс-секретарь при этом также заявил, что Полтавченко всегда болел за «Зенит», а слова о силе «Ахмата» адресованы всем спортсменам из Чеченской Республики.

Видеозапись, на которой Полтавченко несколько раз прокричал «"Ахмат" — сила!», опубликовал президент грозненского клуба Магомед Даудов в день матча шестого тура Российской футбольной премьер-лиги с «Зенитом». Санкт-петербургский клуб одержал домашнюю победу со счетом 4:0.

