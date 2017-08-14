Губернатор Санкт-Петербурга восславил «Ахмат» в компании Кадырова

Видео: lord_095 / Instagram

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в компании главы Чеченской республики Рамзана Кадырова несколько раз прокричал: «"Ахмат" — сила!» Видеозапись разместил президент грозненского клуба Магомед Даудов в своем Instagram.

Ролик был опубликован в день матча между санкт-петербургским «Зенитом» и «Ахматом». «Наши друзья из Питера тоже болеют за "Ахмат"! "Ахмат" — сила», — написал Даудов в комментарии к своему посту.

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков.