Кадыров подарил Mercedes игрокам «Ахмата»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил автомобили Mercedes трем игрокам ФК «Ахмат» (Грозный). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал «Наш Футбол».

Презенты от Кадырова получили защитник Ризван Уциев, нападающий Заур Садаев и хавбек Магомед Митришев. Первые два — за то, что «давно играют в "Ахмате" и патриоты клуба», последний — в честь дня рождения (Митришеву в воскресенье, 10 сентября, исполнилось 25 лет).

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Награждение состоялось в преддверии матча девятого тура российской премьер-лиги (РФПЛ) с московским «Локомотивом». Встреча прошла в воскресенье в Грозном и завершилась со счетом 1:1.

Железнодорожники набрали 20 очков и остались на втором месте в РФПЛ, на один балл отставая от «Зенита». «Ахмат» с 13 очками занимает седьмое место.