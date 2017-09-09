«Спартак» прервал серию из трех матчей без побед

Московский «Спартак» обыграл казанский «Рубин» в матче девятого тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 9 сентября, на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил форвард Квинси Промес. Для 25-летнего голландца этот мяч стал 50-м за «Спартак».

Таким образом, красно-белые одержали первую победу в последних четырех матчах. В активе подопечных Массимо Карреры стало 12 очков, команда поднялась на седьмое место в РФПЛ. «Рубин» с 14 баллами остался шестым.

В прошлом сезоне «Спартак» стал чемпионом России, «Рубин» занял девятое место.