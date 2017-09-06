«Спартак» оштрафовали за погром на стадионе «Санкт-Петербург»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский «Спартак» за ущерб, который фанаты красно-белых нанесли стадиону «Санкт-Петербург». Об этом сообщает на сайте РФС.

Клуб наказан за поведение болельщиков во время матча четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с местным «Зенитом». Сумма штрафа составила 25 тысяч рублей.

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Встреча состоялась 6 августа в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. Перед началом встречи фанаты устроили беспорядки в подтрибунном помещении стадиона. Они воспользовались пожарным брандспойтом, хотя угрозы пожара на арене не было.

После восьми туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 20 очков. «Спартак», который является действующим чемпионом России, с девятью баллами расположился на десятой строчке.