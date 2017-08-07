Фанаты «Спартака» воспользовались брандспойтом внутри стадиона «Санкт-Петербург»

Болельщики московского «Спартака» воспользовались пожарным брандспойтом в подтрибунном помещении стадиона «Санкт-Петербург». Видео появилось на YouTube-канале CoralRus.

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Фанаты устроили беспорядки перед началом матча четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Зенитом». Правонарушителей успокоили сотрудники полиции, пустившие в ход дубинки. Причины поступка болельщиков неизвестны. Судя по видео, угрозы пожара на стадионе не было.

Встреча состоялась 6 августа в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. После четырех туров «Зенит» возглавляет таблицу с 12 очками. Спартаковцы набрали 5 очков и занимают 10-ю строчку.