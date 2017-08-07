Спорт
 

Болельщики «Спартака» проводили Кержакова шуткой про воробьев

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Болельщики московского «Спартака» вывесили адресованный бывшему бывшему нападающему санкт-петербургского «Зенита» Александру Кержакову баннер во время церемонии на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов в аккаунте в Twitter.

«Воробьи могут спать спокойно», — написано на плакате.

Матч проходил в воскресенье, 6 августа, и завершился со счетом 5:1 в пользу «Зенита». В составе хозяев голами отметились Александр Кокорин (36-я минута), Александр Ерохин (45-я), Доменико Кришито (57-я), Далер Кузяев (63-я). Еще один мяч в свои ворота отправил вратарь «Спартака» Артем Ребров (78-я). Гости сумели лишь размочить счет. С пенальти за фол на Зе Луише отличился Квинси Промес (72-я).

Во время встречи на стадионе протекла крыша. Протечка была вызвана сильным ливнем. Это произошло во второй раз за две недели.

В турнирной таблице РФПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Спартак» расположился на девятой строчке с пятью очками.

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