Бывший футболист «Зенита» в цветах «Спартака» подвергся нападкам фанатов

Видео: @Alex14Boka / Twitter

Фанаты санкт-петербургского «Зенита» подвергли нападкам бывшего игрока клуба Александра Панова после матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским «Спартаком». Видео появилось в Twitter-аккаунте Алекс Бока.

Болельщики оскорбляли одетого в атрибутику красно-белых Панова, бросали в него монетами и пытались сбить с ног. Бывший футболист на провокации не отвечал. Нарушителей порядка успокоили полицейские.

6 августа «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл столичный клуб со счетом 5:1. После четырех туров сине-бело-голубые возглавляют таблицу РФПЛ с 12 очками. Действующий чемпион «Спартак» с 5 очками идет 10-м.

Панов выступал в составе «Зенита» с 1994-го по 1995-й, с 1997-го по 2000-й и с 2006 по 2008 год. В его активе 123 матча и 30 забитых мячей за сине-бело-голубых. После завершения карьеры форвард признался, что болеет за «Спартак», так как ему ближе игра красно-белых.