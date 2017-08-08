Шнуров песней прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»

#впитерепять A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Aug 7, 2017 at 1:00pm PDT

Музыкант Сергей Шнуров перепел свой хит «В Питере — пить», переложив слова в честь разгромной победы футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга над московским «Спартаком». Видео он выложил в своем Instagram.

«Питер не спит, снова гулять! Сделал «Зенит» в Питере — пять!», — поет болельщик сине-бело-голубых.

27 апреля Шнуров пообещал спеть «пять песен точно про клуб и команду из Питера. Если на концерт придут фанаты "Спартака" и попробуют переставить слова из песни, чтобы получилось "В Питере — ныть", то у них ничего не получится».