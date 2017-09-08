Бывшая баскетболистка сборной России признана самой длинноногой женщиной мира

Российская баскетболистка Екатерина Лисина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинноногая женщина планеты. Об этом завершившая карьеру 29-летняя спортсменка написала на своей странице в Instagram.

«Сегодняшний день я ждала с января, когда впервые подала заявку на титул. Я надеюсь изменить мир моды, вывести его на более высокий уровень! Это большая честь для меня — быть в Книге рекордов Гиннесса», — написала Лисина.

Длина ее ног составляет 132 сантиметра. Бывшая спортсменка также имеет статус самой высокой модели мира, ее рост — 2,05 метра. После завершения спортивной карьеры в 2014 году Лисина стала моделью.

В качестве баскетболистки она выступала за московский ЦСКА, «Спартак» (Московская область), «Спарта & К» (Видное) и «Динамо» (Курск). В составе сборной России Лисина завоевала бронзовые медали Олимпиады-2008 в Пекине, серебро на ЧМ-2007 и золото на европейском первенстве в 2007 году.