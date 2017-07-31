Баскетболистка сборной России рассказала о страхе американок перед ее командой

Центровая сборной России по баскетболу Мария Вадеева поделилась эмоциями после победы над сборной США в финале женского чемпионата мира среди игроков не старше 19 лет, проходившего в Италии. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсменка отметила, что поверила в итоговый успех за несколько минут до конца матча.

«Когда вначале одна соперница промазала, а следом и вторая, я поняла: это наша победа. Мы должны были все сделать, потому что американки сами уже нас боятся. За нас отлично болели. Удивительно, что нас поддерживали и иностранцы», — рассказала россиянка.

Встреча между командами прошла в воскресенье, 30 июля, и завершилась победой россиянок со счетом 86:82. Вадеева набрала 26 очков и совершила 18 подборов.

Шесть предыдущих молодежных чемпионатов мира выиграли американки, Россия ни разу не завоевывала титул. Турнир дважды покорялся советской команде: в 1985 и 1989 годах.