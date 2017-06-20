Женская сборная России по баскетболу проиграла Греции в плей-офф ЧЕ

Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Греции в 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник в Праге и завершилась поражением россиянок со счетом 58:62 (15:19, 17:9, 4:22, 22:12). Самой результативной в составе российской сборной стала Марина Вадеева, набравшая 18 очков и выполнившая 21 подбор. В составе греческой команды 24 очка набрала Стилиани Калциду.

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В четвертьфиналах сыграют: Испания — Латвия, Франция — Словакия, Турция — Греция, Бельгия — Италия. Игры пройдут 22 июня.

Женский Евробаскет проходит с 16 по 27 июня в Чехии. Предыдущий турнир прошел в 2015 году в Венгрии и Румынии и завершился победой сборной Сербии.