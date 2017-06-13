Баскетбольный ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ

Московский БК ЦСКА одержал победу в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ над «Химками» и обеспечил себе победу в чемпионате. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник в Химках и завершилась победой армейцев со счетом 95:72 (34:12, 22:22, 23:18, 16:20). Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 20 очков, у «Химок» 17 очков набрал Алексей Швед.

Таким образом, ЦСКА победил в финальной серии со счетом 3:0 и завоевал шестой титул чемпионов Единой лиги ВТБ подряд. В 2016 году соперником москвичей по финалу был казанский УНИКС.

Едииная лига ВТБ — коммерческий баскетбольный турнир, созданный в 2008 году совместно ВТБ и Российской федерацией баскетбола. Является официальным соревнованием ФИБА. В турнире принимает участие 16 команд (девять из России и семь из других стран: Белоруссии, Казахстана, Латвии, Эстонии, Грузии, Финляндии и Чехии). ЦСКА победил в восьми розыгрышах из девяти.