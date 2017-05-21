«Фенербахче» впервые стал победителем баскетбольной Евролиги

Турецкий баскетбольный клуб «Фенербахче» впервые в своей истории стал победителем Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей встрече «Финала четырех» сезона-2016/17, проходившего в Стамбуле, турки обыграли греческий «Олимпиакос». Игра состоялась в воскресенье, 21 мая, и завершилась со счетом 80:64 (26:18, 13:16, 21:14, 20:16) в пользу «Фенербахче». До этого ни одному турецкому клубу не удалось выиграть Евролигу.

В матче за третье место, который прошел ранее в воскресенье, московский ЦСКА обыграл мадридский «Реал» (92:70). В полуфинале москвичи уступили греческой команде.

Главный тренер «Фенербахче» — 57-летний сербский специалист Желько Обрадович. В качестве тренера он выигрывал Евролигу рекордные девять раз.