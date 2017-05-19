Баскетбольный ЦСКА проиграл в полуфинале Евролиги

Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл греческому «Олимпиакосу» в полуфинале Евролиги и не сумел защитить завоеванный в 2016 году трофей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 19 мая, в Стамбуле и завершилась со счетом 82:78 (12:18, 21:22, 27:24, 22:14) в пользу «Олимпиакоса». Самым результативным игроком встречи стал армеец Нандо Де Коло, который набрал 16 очков. Лучшим в составе греческой команды стали Василис Спанулис, Никола Милутинов, Георгиос Принцезис и Костас Папаниколау, в активе которых по 14 балов.

Второй участник решающего матча «Финала четырех» определится в противостоянии испанского «Реала» и турецкого «Фенербахче», которые также сыграют 19 мая.

В мае 2016 года ЦСКА стал победителем Евролиги, обыграв в финальном поединке «Фенербахче» со счетом 101:96. Также московский клуб первенствовал в этом турнире в 2006 и 2008 годах.