Американский баскетболист «Локомотива-Кубань» спел «Люби меня, люби» на русском

Американский форвард краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Кевин Джонс исполнил песню «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби». Видео появилось на YouTube-канале железнодорожников.

Таким образом спортсмен поучаствовал в благотворительной акции «Слабо?». Совместно с фондом «Анастасия» Джонс пытается собрать 150 тысяч рублей для помощи больным детям.

Американец выступает в составе «Локомотива» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он набирает в среднем по 13,8 очка и совершает по 6,8 подбора за матч в Единой лиге ВТБ.