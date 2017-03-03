Бывшая глава федерации баскетбола Аникеева предстанет перед судом за хищения

Прокуратура Москвы направила в Чертановский суд столицы уголовное дело в отношении бывших руководителей Российской федерации баскетбола (РФБ), обвиняемых в хищении 44 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Президенту РФБ Юлии Аникеевой и главному бухгалтеру федерации Михаилу Кочаряну вменяется мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, с четырьмя подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями, которые реально финансово-хозяйственной деятельности не вели, были заключены фиктивные договоры. С февраля 2014 года по август 2015 года на их банковские счета переводились денежные средства, которые обналичивались обвиняемыми. Таким образом, было похищено 44 миллиона рублей.

Преступная схема была выявлена в декабре 2015 года. Вновь избранным руководством РФБ была проведена аудиторская проверка, после чего было возбуждено уголовное дело.

В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого заболевания, но его родственники возражали против прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, в связи с чем суд посмертно решит вопрос о его виновности или невиновности.

Аникеева находится под домашним арестом.

По данным телеканала «360», по этому уголовному делу также проходит бывший исполнительный директор РФБ Дмитрий Домани. В декабре 2016 года он был объявлен в розыск.