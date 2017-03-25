Баскетболист «Локомотива-Кубани» Коллинс забросил мяч со своей половины площадки

Видео: VTBUnitedLeague / YouTube

Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубани» Марди Коллинс исполнил точный бросок со своей половины площадки в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом». Видео появилось на YouTube-канале турнира.

Эпизод произошел на исходе первой четверти, когда игроки железнодорожников взяли подбор на своем щите и отдали мяч Коллинсу. Он выполнил бросок одновременно с сиреной об окончании десятиминутки.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 83:80. Самым результативным игроком встречи с 23 очками стал защитник сине-бело-голубых Сергей Карасев.