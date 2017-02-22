Баскетболистка насчитала 98 процентов лесбиянок среди игроков в женской НБА

Американка Кэндис Уиггинс, выступавшая за несколько клубов женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пожаловалась на дискриминацию по отношению к представительницам традиционной сексуальной ориентации, существующую в лиге. Об этом сообщает ESPN.

«Я придерживаюсь традиционной ориентации и всегда была в этом смысле открыта. При этом, наверное, 98 процентов игроков в женской НБА — лесбиянки. По отношению к остальным здесь применялись совсем другие правила. Я имела дело с таким отношением с самого начала карьеры», — рассказала спортсменка.

30-летняя Уиггинс также отметила, что планировала отыграть еще два сезона, но решила досрочно завершить карьеру из-за «ядовитой атмосферы» в лиге.

Баскетболистка, выступавшая на позиции разыгрывающего, ушла из спорта в 2015 году. Ее последним клубом стал «Нью-Йорк Либерти». Также она выступала за команды «Лос-Анджелес Спаркс», «Талса Шок» и «Миннесота Линкс», в составе которой в 2011 году выиграла чемпионат женской НБА.