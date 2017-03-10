ЦСКА победил «Галатасарай» и первым вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА на своей площадке обыграл турецкий «Галатасарай» в матче 25-го тура Евролиги и за пять матчей до конца группового этапа обеспечил себе выход в четвертьфинал. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг в Москве и завершилась со счетом 85:69. Самым результативным в составе армейцев стал француз Нандо де Коло, набравший 22 очка, у гостей — Владимир Миков (18).

Таким образом, армейцы одержали 19-ю победу в 25 матчах и вышли на первое место в таблице, опередив мадридский «Реал». ЦСКА потерял теоретический шанс опуститься ниже восьмого места и первым гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги.

В следующем матче москвичи 17 марта на выезде сыграют с испанской «Басконией».

ЦСКА является действующим победителем Евролиги. В финале прошлого сезона армейцы обыграли турецкий «Фенербахче» со счетом 101:96.