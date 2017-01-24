Литовский «Жальгирис» впервые в истории обыграл ЦСКА в Евролиге

Московский баскетбольный клуб ЦСКА уступил литовскому «Жальгирису» в гостевом матче 19-го тура Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 24 января, в Каунасе и завершилась победой хозяев со счетом 79:74. Самым результативным игроков матча стал канадский защитник «Жальгириса» Кевин Пэнгос, набравший 21 очко. В составе ЦСКА 15 очками отметился американский центровой Джеймс Огастин.

ЦСКА лидирует в таблице регулярного чемпионата Евролиги. В 19 встречах москвичи одержали 14 побед. «Жальгирис» идет 12-м с 7 победами в 19 матчах.

Литовцы нанесли «армейцам» первое поражение в истории в рамках Евролиги. До этого красно-синие выиграли 18 раз подряд.