Иван Ургант станет ведущим баскетбольного матча звезд

Российский телеведущий и актер Иван Ургант будет ведущим матча всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет в формате «Звезды России» — «Звезды мира». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба турнира.

«Популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант подтвердил свое участие в Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, который пройдет 11 февраля в Сочи», — говорится в сообщении.

«Именно я должен провести первый Матч звезд Единой лиги ВТБ... Я человек высокого роста, и это дает мне неоспоримое преимущество перед другими ведущими. Да, у меня не развит прыжок, да у меня короткие руки, да я плохо вижу с дистанции, но я люблю баскетбол», — признался Ургант.

В настоящее время российские СМИ выбирают составы команд. На заключительном этапе директорат лиги выберет окончательный состав, и 1 февраля тренеры команд огласят стартовые пятерки.