Московский эндокринный завод вручил баскетбольному ЦСКА «Валидольный кубок», до краев наполненный соответствующими таблетками. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Андрей Ватутин.

«Мы вполне заслужили этот трофей. Хотя иной раз хотелось бы обходиться без валидольных концовок и побеждать без нервов, но такой уж баскетбол сегодня показывает ЦСКА», — рассказал Ватутин.

В конце мая почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов на встрече с баскетболистами ЦСКА, проходившей после победы московской команды в Евролиге, пошутил, что среди спонсоров клуба должны быть производители сердечных препаратов. В октябре армейцы объявили о сотрудничестве с Московским эндокринным заводом, изготовляющим валидол.

ЦСКА в нынешнем сезоне возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ и является лидером Евролиги.