Баскетболист ЦСКА призвал перенести «Финал четырех» Евролиги из Стамбула

Американский защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Аарон Джексон призвал перенести «Финал четырех» Евролиги из Стамбула из-за терактов. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.

«Измените место проведения. Участники матчей будут больше беспокоиться о своих родных в Стамбуле», — написал Джексон, добавив к записи хэштег #changelocation.

В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ. Как заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, погибли 39 человек, 16 из которых иностранцы, россиян среди них нет. Госпитализированы 65 человек, состояние четырех пострадавших оценивается как критическое.

«Финал четырех» 2017 года должен пройти в Стамбуле с 19 по 21 мая.