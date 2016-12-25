ЦСКА выразил соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

Московские футбольный и хоккейный клубы ЦСКА выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154. Об этом сообщает пресс-служба команды в воскресенье, 25 декабря.

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«Профессиональный футбольный клуб ЦСКА скорбит в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ХК ЦСКА также заявили, что «клуб выражает свои глубочайшие соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия».

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала практически сразу после взлета.

По последним данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и российские журналисты.