Стали известны имена летевших в Сирию журналистов НТВ и «Звезды»

На борту разбившегося под Сочи Ту-154 находились три журналиста канала НТВ. Об этом сообщили в эфире НТВ.

«Среди погибших наши коллеги — корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов», — отметили в утреннем выпуске новостей канала.

Канал «Звезда» на своем официальном сайте сообщил, что на борту самолета находились его корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, и помощник оператора Валерий Ржевский.

Материалы по теме Катастрофа Ту-154 Все, что известно о крушении самолета над Черным морем: хроника

Ранее Первый канал рассказал, что на Ту-154 летели корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов

По данным МЧС, обломки Ту-154, пропавшего с радаров вблизи Сочи, найдены в акватории Черного моря в 1,5 километрах от берега. Они находятся на глубине 50-70 метров. «В 5,5 километрах — найдено маслянистое пятно. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — рассказали спасатели.

По сведениям Минобороны, на борту исчезнувшего с радаров Ту-154 находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Всего там был 92 человек: 8 членов экипажа и 84 пассажира. Самолет направлялся в сирийскую Латакию.