Телеканалы изменят сетку вещания в связи с авиакатастрофой

Первый канал, НТВ и РЕН ТВ приняли решение изменить сетку вещания в связи с катастрофой самолета Ту-154 Минобороны близ Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Первого канала отметили, что в воскресенье, 25 декабря, из эфира уберут показ шоу «Точь-в-точь», а также проморолики новогодних проектов и заставки, посвященные предстоящим праздникам.

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НТВ снимет с эфира вечерний выпуск программы «Киношоу». Канал также запустил экстренные выпуски новостей и убрал анонсы развлекательных программ.

В пресс-службе РЕН ТВ сообщили, что каждый час будут освещать последние события, связанные с авиакатастрофой. «Сегодня с эфира будет снят выпуск музыкального шоу «СОЛЬ», а завтра — юмористические концерты», — добавили в пресс-службе.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала на седьмой минуте после взлета, приблизительно в пяти километрах от побережья.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 65 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять российских журналистов.