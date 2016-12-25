Союз журналистов России выразил соболезнования родным жертв катастрофы Ту-154

Союз журналистов России (СЖР) выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 Министерства обороны близ Сочи. Об этом сообщается на сайте организации.

«Союз журналистов России выражает самые глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким, друзьям и коллегам погибших. Мы потрясены этой трагической новостью, мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении СЖР.

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В катастрофе Ту-154 погибли девять журналистов: корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов, корреспондент «Звезды» Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский, а также работавшие на Первом канале корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

На борту самолета, разбившегося при вылете из Сочи в сторону сирийского города Латакия, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Ведутся поисково-спасательные работы. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»).

Самолет, по сведениям источника в силовых структурах, упал в Черное море на седьмой минуте полета. Лайнер пропал с экранов радаров в 05:27 мск. В Сочи он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию.