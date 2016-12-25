Поисками обломков Ту-154 занялись четыре судна и пять вертолетов

Четыре морских судна и пять вертолетов задействованы в поисковой операции в Черном море, где разбился военный самолет Ту-154. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает ТАСС. Обломки самолета обнаружены на глубине около 70 метров в полутора километрах от Сочи.

На борту самолета, разбившегося при вылете из Сочи в сторону сирийского города Латакия, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. В числе погибших — летевшие поздравлять российских военнослужащих в Сирии с Новым годом артисты ансамбля имени Александрова. Помимо военных и артистов, в Сирию летели съемочные группы телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала, и сопровождавшие их военные. Кроме того, по имеющимся сведениям, в списке пассажиров числится Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, однако неизвестно, была ли она в действительности на борту лайнера.