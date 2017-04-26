Баскетбольный ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги

Московский ЦСКА обыграл испанскую «Басконию» в третьем матче плей-офф Евролиги и вышел в «Финал четырех» турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Витории и завершилась победой красно-синих — 90:88. В первой половине испанцы вели в счете, но после большого перерыва ЦСКА переломил ход матча и выиграл в напряженной концовке. Самым результативным игроком в составе обеих команд стал защитник армейцев Кори Хиггинс, набравший 21 очко.

Таким образом в серии до трех побед ЦСКА в третий раз подряд обыграл «Басконию». Два предыдущих матча состоялись в Москве и завершились победами хозяев площадки.

«Финал четырех» Евролиги пройдет 19-21 мая в Стамбуле. В полуфинале ЦСКА сыграет с победителем серии между греческим «Олимпиакосом» и турецким «Анадолу Эфесом». Армейцы являются действующими чемпионами турнира.