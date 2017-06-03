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«Газпром» решил создать третий «Зенит»

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Болельщики ФК «Зенит»
Болельщики ФК «Зенит»

Компания «Газпром» создаст в Санкт-Петербурге профессиональный волейбольный клуб «Зенит». Об этом сообщил представитель корпорации Сергей Куприянов, слова которого приводит ТАСС.

«Это была идея и инициатива "Газпрома", это вполне естественный и логичный шаг, учитывая богатую футбольную историю в городе и отсутствие сильной мужской волейбольной команды», — рассказал Куприянов. Он отметил, что команда будет выступать в чемпионате России с сезона 2017/2018.

В Санкт-Петербурге уже существует футбольный клуб «Зенит», а также одноименная баскетбольная команда, которая входит в его структуру. Спонсором обоих коллективов является «Газпром».

В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) футбольный «Зенит» занял третье место. В 30 матчах команда набрала 61 очко, отстав от вырвавшегося на первое место московского «Спартака» на восемь баллов.

Баскетбольный коллектив в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ играет с подмосковными «Химками». На данный момент счет в серии до трех побед 2:2. Решающий матч состоится 4 июня. В финале турнира победитель этой пары встретится с ЦСКА.

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