Президент «Зенита» объявил о планах выиграть Лигу чемпионов

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о задачах, поставленных перед командой и новым главным тренером Роберто Манчини. Его слова в субботу, 3 июня, приводит «Интерфакс».

«У "Зенита" самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Когда это получится, мы посмотрим, но мы стремимся к этому. Основная задача, которая стоит перед новым тренером, — поставить футбол для зрителя, чтобы он был интересен», — заявил Фурсенко.

Материалы по теме Итальянская мода Чего ждать от прихода в «Зенит» Роберто Манчини

Он добавил, что с появлением в России хороших стадионов клубы должны озаботиться тем, чтобы их заполнять. «Болельщики должны понять, что команда играет для них, это важно для каждой из них», — подытожил функционер.

1 июня Манчини сменил на посту главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. Румын руководил клубом на протяжении одного сезона и не сумел вывести сине-бело-голубых в Лигу чемпионов. В следующем сезоне «Зенит», занявший третье место в таблице Российской футбольной премьер-лиги, выступит в Лиге Европы.