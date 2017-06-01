СМИ сообщили о намерении «Зенита» построить в Санкт-Петербурге еще один стадион

«Зенит» намерен построить в Санкт-Петербурге еще один футбольный стадион, администрация города выделила площадь под строительство арены. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, место под арену выделено во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Ближайшая станция метро — «Купчино» — расположена в одном километре. В настоящее время на этом месте расположен гаражный массив.

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По концепции, разработанной сине-бело-голубыми в 2015 году, на территории должны были расположиться детская футбольная школа, несколько манежей, игровые поля и другие спортивные объекты. Кроме того, «Зенит» рассчитывал проводить здесь матчи основной команды, пока не было ясности со стадионом «Санкт-Петербург». Предполагаемая вместимость арены составляет 40 тысяч зрителей.

В декабре 2016 года стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове сдали в эксплуатацию. Строительство шло почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. Когда «Зенит» переехал на новую арену, оказалось, что поле непригодно для проведения матчей. 22 мая на стадионе начали менять покрытие, новый газон будет рулонным.