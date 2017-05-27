Начался перенос нового травяного покрытия на стадион «Санкт-Петербург». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На данный момент поле перемещено из города Гатчина (Ленинградская область) внутрь чаши стадиона и подключено к инженерным системам. Специалисты, работающие в ФК «Зенит» и в ЗАО «Зенит-Арена», приступили к выполнению комплекса подготовительных, пуско-наладочных и агротехнических мероприятий, провели анализ текущего состояния почвосмеси, травяного покрытия, а также инженерных систем.

Работы по демонтажу старого покрытия и установке нового газона будут выполнены за счет средств «Зенита» и будут завершены 12-13 июня.

19 мая на заседании оперативного штаба по подготовке стадиона было принято решение об обновлении травяного покрытия футбольного поля в соответствии с техническим заданием, разработанным «ФК «Зенит». Укладка нового газона не потребует дополнительного финансирования со стороны городской администрации.

