На «Крестовском» начали срезать газон

На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге начали снимать газон, состояние которого оставалось неудовлетворительным. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на собственный источник.

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Как отмечает издание, трактор снял полосу травы от одних ворот до других. При этом 11 мая арена была признана готовой к проведению матчей Кубка конфедераций 2017 года, несмотря на состояние газона.

Качество травы на «Крестовском» неоднократно подвергалось критике. Так, 14 мая глава «Газпрома», генерального спонсора «Зенита», Алексей Миллер заявил, что на таком поле игроки могут получить травму, потому что «бутсы утопают в газоне, мяч отскакивает по абсолютно непредсказуемой траектории». Помощник наставника клуба Александр Спиридон посчитал игру на арене мучением для футболистов.

10 мая матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром» был перенесен на старый стадион петербургского клуба «Петровский». Встреча состоялась 17 мая и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

