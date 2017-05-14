Миллер раскритиковал газон на «Крестовском»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что поле стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге находится в неудовлетворительном состоянии. Его слова передает РИА Новости.

«Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поля желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — сказал Миллер, отметив, что решение о переносе матча 29-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадион «Петровский» является верным.

Место проведения встречи было изменено 10 мая. Игра пройдет на старой арене петербургского клуба из-за плохого состояния газона на новом стадионе.

Футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.