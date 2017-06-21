Россиянки стали чемпионками мира по баскетболу в формате «три на три»

Женская сборная России обыграла команду Венгрии и впервые в своей истории стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате «три на три». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей встрече, состоявшейся в среду, 21 июня, во французском Нанте, россиянки оказались сильнее — 19:12. За национальную команду выступали Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина и Александра Столяр.

Третье место заняли представительницы Украины. В матче за бронзовые медали они победили команду Нидерландов — 15:13.

Мужская сборная России оступилась в четвертьфинале, уступив голландцам. Встреча завершилась со счетом 13:15.

9 июня Международный олимпийский комитет (МОК) включил женский и мужской баскетбол в формате «три на три» в программу летних Олимпийских игр 2020 года.