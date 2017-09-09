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С армянами не скучно

У этого клуба есть армянские олигархи, тренер-мем и крадущий миллионы президент

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Фото: страница ФК «Арарат» (Москва) во «ВКонтакте»

Первые пять месяцев жизни гордый московский «Арарат» провел продуктивно. Прославившаяся покупкой сразу нескольких бывших футболистов сборной России команда едва не умерла во младенчестве на старте сезона в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Три дня назад главный тренер Александр Григорян объявил о закрытии клуба после матча с «Рязанью», а буквально за пару часов до судьбоносной игры клуб был «спасен»: добрые новости принес Арам Габрелянов — главный человек в «Арарате». «Лента.ру» рассказывает о том, как никому не известной команде удалось стать главным ньюсмейкером начала осени.

Клуб для всех армян

Роман Павлюченко передает мяч Марату Измайлову, тот видит забегание Игоря Лебеденко, с паса которого все тот же Павлюченко... И так далее. Нет, это не сходка бывших сборников — это «Арарат», молодой московский клуб, который в сезоне-2017/2018 будет выступать в ПФЛ. Точнее, все-таки будет.

1 сентября со счетов «Арарата» пропали 20 миллионов рублей. Их прихватил Валерий Оганесян — на тот момент президент и генеральный директор клуба, который, сославшись на неважное состояние здоровья, решил покинуть оба поста и уехать в Грузию. Должность позволяла ему свободно оперировать деньгами «Арарата». Известный футбольный агент стоял у основания команды и попрощаться с ней решил весьма необычно.

Вообще, московский клуб — не первый футбольный проект Оганесяна. Неудавшийся игрок, он зарабатывал на жизнь тем, что пристраивал молодежь в команды, сотрудничал с клубами РФПЛ, пока в 2014 году не пришел в армянский «Улисс». Амбициозный на бумаге проект оказался большим мыльным пузырем: футболисты выходили на поле, но денег им за это не платили, зато «Улисс» регулярно участвовал в договорных матчах, о чем рассказал Sports.ru бывший нападающий клуба Павел Кондрахин.

В 2016 году команда прекратила существование, а из армавирского «Торпедо», ставшего следующим местом работы Оганесяна, его уволили. Тогда он занялся воплощением давней мечты — созданием московского клуба для представителей армянской диаспоры. Так в конце марта 2017 года появился «Арарат». В 70-е годы в чемпионате СССР на ведущих ролях выступал одноименный клуб из Еревана, он-то и вдохновил создателей московской команды.

Идею Оганесяна поддержал Арам Габрелянов — гендиректор холдинга News Media. Сам факт участия владельца информационной империи в создании «Арарата» тщательно скрывался, но был раскрыт самим Оганесяном после того, как он с 20 миллионами в кармане покинул страну.

«Я исходил только как бизнесмен, потому что ниша бизнеса, связанного с этнической темой, будет развиваться. Есть пример "Тоттенхэма" — клуб развивался как чисто еврейский, а сейчас он для всего Лондона. "Арарат" сейчас тоже потихоньку становится не только армянским клубом — он такой московский. В Москве официально зарегистрированы где-то 300-400 тысяч армянских семей, и где-то 40 процентов семей связаны с русскими — жены русские или мужья русские. Это аудитория, которая будет болеть за "Арарат"», — заявил Габрелянов Sports.ru. По информации издания, именно медиамагнат был тем человеком, который в новом клубе решал буквально все.

Гуру пиара

После побега Оганесяна в Грузию события развивались стремительно. 5 сентября новоиспеченный главный тренер «Арарата» Александр Григорян заявил, что матч восьмого тура зоны «Центр» ПФЛ с «Рязанью» станет для московского клуба последним в истории. Встреча состоялась 8 сентября на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, хозяева победили с минимальным счетом, а болельщики порадовались не только победе, но и возрождению своей команды. Перед игрой Арам Ашотович объявил, что финансовое положение клуба стабилизировалось, и он продолжит выступление.

Заявление Григоряна руководство клуба посчитало дезинформацией. В комментарии «Ленте.ру» вице-президент «Арарата» Андраник Керопян отметил, что специалист сам решил выступить с таким заявлением, и никаких санкций к нему применено не будет. Клуб же, по его словам, точно продолжит жить, здравствовать и лидировать в зоне «Центр».

Оганесян вышел на связь 6 сентября. «Так просто я вернуться не могу. Есть разные разговоры — о том, что если приеду, начнется ад: меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху — думает, что кто-то чей-то товарищ, друг, начнется такое, что не выпутаться. Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду. Я предполагал, что такое начнется, когда "Арарат" выйдет в премьер-лигу. Но как-то рановато началось», — заявил бывший президент клуба «Матч ТВ». Через некоторое время публикация была удалена с сайта издания.

Вопрос с 20 миллионами был решен полюбовно. Оганесян, единственный учредитель клуба, вернул деньги и извинился за эмоциональность. «Главная причина была как раз в эмоциональной составляющей. Видимо, после всего произошедшего он трезвой головой оценил ситуацию и принял правильное решение», — говорит Керопян.

Игорь Коротков — преемник Оганесяна на посту генерального директора «Арарата». Как и Валерий, он получит доступ к счетам клуба, хотя в руководстве по этому поводу не переживают. «Игорь Николаевич очень честный и порядочный человек, у меня нет в этом никаких сомнений. На правах гендиректора он будет распоряжаться финансами и будет их распределять исключительно в интересах клуба», — заверил Андраник Керопян.

После игры с «Рязанью» главный тренер команды напомнил, что с представителями диаспоры жизнь кажется веселее. «Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, нескучно? Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Думаю, что на следующую игру еще что-то придумаем. Вот вы все и пришли — за нами не заржавеет», — приводит слова Григоряна «Чемпионат.com».

Складывается ощущение, что все происходящее с «Араратом» — тщательно спланированная пиар-кампания, эффективности которой поспособствовали и случайные обстоятельства. Взять, к примеру, тренера Григоряна: он был одной из самых обсуждаемых фигур РФПЛ из-за огненных комментариев. Пока наставник развлекал журналистов, его «Анжи» медленно полз вниз. Достигнув вместе с командой дна, специалист эффектно — в прямом эфире — объявил об уходе. Это произошло 12 августа, а спустя четыре дня он воссоединился с армянской диаспорой в «Арарате», сделав свой новый клуб еще чуть более знаменитым.

Мнимая смерть клуба — еще одна элегантно построенная история. Последовательность событий выходит буквально следующая: 5 августа Григорян, самый медийный персонаж из системы «Арарата», объявляет о расформировании клуба после матча с «Рязанью», о чем пишут примерно все СМИ. Похоронить «клуб всех армян» 8 сентября прибыл полк журналистов и около 300 болельщиков, объединенных национальностью и любовью к «Арарату». В итоге клуб не закрывается, а инвесторы продолжают вливать средства в развитие команды. А кто, кстати, платит?

Идейные вдохновители

В разговоре с «Лентой.ру» Керопян заявил, что бюджет клуба на текущий сезон составляет около 150 миллионов рублей. То есть клуб не только ставит целью выйти в ФНЛ, но и соответствует требованиям второй по силе лиги в России.

По словам Габрелянова, в клубе есть два «идейных вдохновителя». Первый — Самвел Карапетян, владелец промышленно-строительной группы «Ташир». Второй — Камо Авагумян, совладелец автомобильной компании «Авилон».

Forbes оценивает состояние Карапетяна в 3,4 миллиарда долларов, что ставит его на 32-е место в рейтинге богатейших людей России. С его именем связана крупная сеть торгово-развлекательных центров «Рио», также ему принадлежат гостиницы, офисы и склады. Открытых данных о состоянии Авагумяна нет, однако известно, что его компания занимается поставкой автомобилей класса люкс в том числе государственным структурам.

По словам вице-президента «Арарата», сложившаяся ситуация не отбила у инвесторов желания помогать клубу, который объединил бы все армянские семьи. Информацию о том, что бюджет «Арарата» в случае выхода в ФНЛ будет повышен до 800 миллионов рублей, он не подтвердил, но и не опроверг.

«Насколько увеличится бюджет в случае выхода команды ФНЛ — будет понятно только по факту. Невозможно сейчас сказать, во сколько раз он вырастет. Проблем с зарплатами у нас никогда не было и не будет», — объяснил Керопян.

В «Арарате» готовы построить не менее амбициозный проект, чем когда-то был в махачкалинском «Анжи». История дагестанской команды закончилась, когда ее владелец Сулейман Керимов наигрался. Руководство новой команды уверяет, что финансовых проблем у нее не предвидится. Если они и дальше пойдут по выбранному пути, то через пару-тройку лет в премьер-лиге станет одним московским клубом больше.

Ринат Салахетдинов
Евгений Бакин

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