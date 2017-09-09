С армянами не скучно

Первые пять месяцев жизни гордый московский «Арарат» провел продуктивно. Прославившаяся покупкой сразу нескольких бывших футболистов сборной России команда едва не умерла во младенчестве на старте сезона в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Три дня назад главный тренер Александр Григорян объявил о закрытии клуба после матча с «Рязанью», а буквально за пару часов до судьбоносной игры клуб был «спасен»: добрые новости принес Арам Габрелянов — главный человек в «Арарате». «Лента.ру» рассказывает о том, как никому не известной команде удалось стать главным ньюсмейкером начала осени.

Клуб для всех армян

Роман Павлюченко передает мяч Марату Измайлову, тот видит забегание Игоря Лебеденко, с паса которого все тот же Павлюченко... И так далее. Нет, это не сходка бывших сборников — это «Арарат», молодой московский клуб, который в сезоне-2017/2018 будет выступать в ПФЛ. Точнее, все-таки будет.

1 сентября со счетов «Арарата» пропали 20 миллионов рублей. Их прихватил Валерий Оганесян — на тот момент президент и генеральный директор клуба, который, сославшись на неважное состояние здоровья, решил покинуть оба поста и уехать в Грузию. Должность позволяла ему свободно оперировать деньгами «Арарата». Известный футбольный агент стоял у основания команды и попрощаться с ней решил весьма необычно.

Вообще, московский клуб — не первый футбольный проект Оганесяна. Неудавшийся игрок, он зарабатывал на жизнь тем, что пристраивал молодежь в команды, сотрудничал с клубами РФПЛ, пока в 2014 году не пришел в армянский «Улисс». Амбициозный на бумаге проект оказался большим мыльным пузырем: футболисты выходили на поле, но денег им за это не платили, зато «Улисс» регулярно участвовал в договорных матчах, о чем рассказал Sports.ru бывший нападающий клуба Павел Кондрахин.

В 2016 году команда прекратила существование, а из армавирского «Торпедо», ставшего следующим местом работы Оганесяна, его уволили. Тогда он занялся воплощением давней мечты — созданием московского клуба для представителей армянской диаспоры. Так в конце марта 2017 года появился «Арарат». В 70-е годы в чемпионате СССР на ведущих ролях выступал одноименный клуб из Еревана, он-то и вдохновил создателей московской команды.

Идею Оганесяна поддержал Арам Габрелянов — гендиректор холдинга News Media. Сам факт участия владельца информационной империи в создании «Арарата» тщательно скрывался, но был раскрыт самим Оганесяном после того, как он с 20 миллионами в кармане покинул страну.

«Я исходил только как бизнесмен, потому что ниша бизнеса, связанного с этнической темой, будет развиваться. Есть пример "Тоттенхэма" — клуб развивался как чисто еврейский, а сейчас он для всего Лондона. "Арарат" сейчас тоже потихоньку становится не только армянским клубом — он такой московский. В Москве официально зарегистрированы где-то 300-400 тысяч армянских семей, и где-то 40 процентов семей связаны с русскими — жены русские или мужья русские. Это аудитория, которая будет болеть за "Арарат"», — заявил Габрелянов Sports.ru. По информации издания, именно медиамагнат был тем человеком, который в новом клубе решал буквально все.

Фото: официальная страница ФК «Арарат» в «ВКонтакте»

Гуру пиара

После побега Оганесяна в Грузию события развивались стремительно. 5 сентября новоиспеченный главный тренер «Арарата» Александр Григорян заявил, что матч восьмого тура зоны «Центр» ПФЛ с «Рязанью» станет для московского клуба последним в истории. Встреча состоялась 8 сентября на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, хозяева победили с минимальным счетом, а болельщики порадовались не только победе, но и возрождению своей команды. Перед игрой Арам Ашотович объявил, что финансовое положение клуба стабилизировалось, и он продолжит выступление.

Заявление Григоряна руководство клуба посчитало дезинформацией. В комментарии «Ленте.ру» вице-президент «Арарата» Андраник Керопян отметил, что специалист сам решил выступить с таким заявлением, и никаких санкций к нему применено не будет. Клуб же, по его словам, точно продолжит жить, здравствовать и лидировать в зоне «Центр».

Оганесян вышел на связь 6 сентября. «Так просто я вернуться не могу. Есть разные разговоры — о том, что если приеду, начнется ад: меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху — думает, что кто-то чей-то товарищ, друг, начнется такое, что не выпутаться. Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду. Я предполагал, что такое начнется, когда "Арарат" выйдет в премьер-лигу. Но как-то рановато началось», — заявил бывший президент клуба «Матч ТВ». Через некоторое время публикация была удалена с сайта издания.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вопрос с 20 миллионами был решен полюбовно. Оганесян, единственный учредитель клуба, вернул деньги и извинился за эмоциональность. «Главная причина была как раз в эмоциональной составляющей. Видимо, после всего произошедшего он трезвой головой оценил ситуацию и принял правильное решение», — говорит Керопян.

Игорь Коротков — преемник Оганесяна на посту генерального директора «Арарата». Как и Валерий, он получит доступ к счетам клуба, хотя в руководстве по этому поводу не переживают. «Игорь Николаевич очень честный и порядочный человек, у меня нет в этом никаких сомнений. На правах гендиректора он будет распоряжаться финансами и будет их распределять исключительно в интересах клуба», — заверил Андраник Керопян.

После игры с «Рязанью» главный тренер команды напомнил, что с представителями диаспоры жизнь кажется веселее. «Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, нескучно? Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Думаю, что на следующую игру еще что-то придумаем. Вот вы все и пришли — за нами не заржавеет», — приводит слова Григоряна «Чемпионат.com».

Складывается ощущение, что все происходящее с «Араратом» — тщательно спланированная пиар-кампания, эффективности которой поспособствовали и случайные обстоятельства. Взять, к примеру, тренера Григоряна: он был одной из самых обсуждаемых фигур РФПЛ из-за огненных комментариев. Пока наставник развлекал журналистов, его «Анжи» медленно полз вниз. Достигнув вместе с командой дна, специалист эффектно — в прямом эфире — объявил об уходе. Это произошло 12 августа, а спустя четыре дня он воссоединился с армянской диаспорой в «Арарате», сделав свой новый клуб еще чуть более знаменитым.

Мнимая смерть клуба — еще одна элегантно построенная история. Последовательность событий выходит буквально следующая: 5 августа Григорян, самый медийный персонаж из системы «Арарата», объявляет о расформировании клуба после матча с «Рязанью», о чем пишут примерно все СМИ. Похоронить «клуб всех армян» 8 сентября прибыл полк журналистов и около 300 болельщиков, объединенных национальностью и любовью к «Арарату». В итоге клуб не закрывается, а инвесторы продолжают вливать средства в развитие команды. А кто, кстати, платит?

Идейные вдохновители

В разговоре с «Лентой.ру» Керопян заявил, что бюджет клуба на текущий сезон составляет около 150 миллионов рублей. То есть клуб не только ставит целью выйти в ФНЛ, но и соответствует требованиям второй по силе лиги в России.

По словам Габрелянова, в клубе есть два «идейных вдохновителя». Первый — Самвел Карапетян, владелец промышленно-строительной группы «Ташир». Второй — Камо Авагумян, совладелец автомобильной компании «Авилон».

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Forbes оценивает состояние Карапетяна в 3,4 миллиарда долларов, что ставит его на 32-е место в рейтинге богатейших людей России. С его именем связана крупная сеть торгово-развлекательных центров «Рио», также ему принадлежат гостиницы, офисы и склады. Открытых данных о состоянии Авагумяна нет, однако известно, что его компания занимается поставкой автомобилей класса люкс в том числе государственным структурам.

По словам вице-президента «Арарата», сложившаяся ситуация не отбила у инвесторов желания помогать клубу, который объединил бы все армянские семьи. Информацию о том, что бюджет «Арарата» в случае выхода в ФНЛ будет повышен до 800 миллионов рублей, он не подтвердил, но и не опроверг.

«Насколько увеличится бюджет в случае выхода команды ФНЛ — будет понятно только по факту. Невозможно сейчас сказать, во сколько раз он вырастет. Проблем с зарплатами у нас никогда не было и не будет», — объяснил Керопян.

В «Арарате» готовы построить не менее амбициозный проект, чем когда-то был в махачкалинском «Анжи». История дагестанской команды закончилась, когда ее владелец Сулейман Керимов наигрался. Руководство новой команды уверяет, что финансовых проблем у нее не предвидится. Если они и дальше пойдут по выбранному пути, то через пару-тройку лет в премьер-лиге станет одним московским клубом больше.