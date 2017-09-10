«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» в Грозном

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в девятом туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 10 сентября, в Грозном, и завершилась со счетом 1:1. Счет открыл защитник «Ахмата» Родолфо, пославший мяч в свои ворота на 55-й минуте. В 2007-2011 годы он выступал за «Локомотив». Отыгрались хозяева на 84-й минуте после точного удара хавбека Раванелли.

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Железнодорожники набрали 20 очков и остались на втором месте в РФПЛ, на один балл отставая от «Зенита». «Ахмат» с 13 очками занимает седьмое место.

9 сентября московский «Спартак» прервал серию из трех матчей без побед, на своем поле обыграв казанский «Рубин» (1:0).