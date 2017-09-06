Дебютант РФПЛ отправил в ФИФА поддельный документ из-за нежелания платить долг

Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Тосно» отправил документ с поддельной подписью бывшего игрока команды Алексея Бабыря в Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

«Тосно» задолжал спортсмену 21 миллион рублей, из-за чего он обратился в палату по разрешению споров ФИФА. Юристы клуба подготовили договор, в котором отрицается факт существования долга, с подписью самого Бабыря. Футболист отдал документ на экспертизу, которая установила, что подпись поддельная.

Отмечается, что «Тосно» отказывается выплачивать деньги своему бывшему игроку.

В ноябре 2016 года контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) запретил генеральному директору тверской «Волги» Дмитрию Фоминову заниматься любой футбольной деятельностью в течение трех лет за подделку официальных документов, подтверждавших отсутствие задолженности у команды. Эти бланки были необходимы для прохождения процедуры лицензирования.

«Тосно» — дебютант РФПЛ. После восьми туров клуб из Ленинградской области занимает 12-е место. В активе команды семь очков.