Черчесов вызвал трех футболистов «Тосно» в сборную России на матч с «Динамо»

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для участия в контрольной игре с московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

На данный момент в списке значатся 28 футболистов, среди них три игрока дебютанта премьер-лиги — «Тосно».

Вратари: Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»), Андрей Синицын («Краснодар»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все — «Рубин»), Вячеслав Караваев («Спарта»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн» (Германия)), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал» (Испания))

Нападающие: Антон Заболотный (Тосно»), Владимир Ильин («Урал»), Максим Канунников («Рубин»), Кирилл Панченко («Динамо»).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 28 августа. Встреча с динамовцами пройдет 3 сентября.