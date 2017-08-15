Тренера сборной России по гандболу отозвали с ЧМ за неподобающее поведение

Главный тренер юношеской сборной России Николай Чигарев был отозван с чемпионата мира в Грузии за неподобающее поведение. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

«Чигарев на протяжении всей игры обращался к официальным лицам Международной федерации гандбола в неподобающей манере, жалуясь на действия судьи. Кроме того, на 43-й минуте матча главный тренер бросил на судейский столик зеленую карточку неуважительным образом», — говорится в заявлении.

В ФГР добавили, что в Тбилиси для урегулирования инцидента вылетел генеральный директор организации Лев Воронин.

Инцидент произошел во время матча против команды Туниса. Россияне уступили в этой игре со счетом (30:31). Турнир проходит в Грузии с 8 по 20 августа.