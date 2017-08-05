Российский толкатель ядра назвал судью полным уродом после квалификации на ЧМ

Российский толкатель ядра Александр Лесной выразил недовольство работой судей во время квалификационных соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Судья — урод полный, просто мне две попытки засудил. Ни за что два крестика поставил», — заявил Лесной, имея в виду две не засчитанные арбитром попытки. Он также рассказал, что попытался выяснить у судьи, по какой причине не были засчитаны попытки, однако тот в ответ промолчал, после чего спортсмен «наорал на него».

По словам начальника отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елены Орловой, судья был прав, потому что Лесной во время выполнения попыток оторвал ядро от шеи и отвел локоть, что является ошибкой.

«Жаль, но ошибка была, мы ее увидели на записи. Таким образом, смысла подавать официальный протест не было», — рассказала она «Р-Спорту».

Лесной, выступающий на турнире под нейтральным флагом, выполнил три попытки во время квалификации, из которых была засчитана одна. Он показал результат 19,67 метра, заняв 26-е место и не сумев пройти в финал.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Лондоне с 4 по 13 августа. В турнире участвуют 19 россиян, однако все они выступают под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА. Российским спортсменам также запрещено исполнять и слушать гимн страны на объектах чемпионата мира, использовать спортивную форму цветов национального флага и изображать символы страны на теле.