Двух лидеров сборной Украины по легкой атлетике отстранили от участия в ЧМ

Ольга Земляк и Олеся Повх, специализирующиеся в беге на короткие дистанции, исключены из состава сборной Украины на чемпионат мира-2017 в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики страны (ФЛАУ).

Такое решение принято исполкомом организации в связи с возбуждением Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) дисциплинарных производств в отношении легкоатлеток. Из состава украинской делегации также исключен тренер Земляк Сергей Басенко. Как сообщает Sportarena, IAAF подозревает спортсменок в применении допинга.

Повх — бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпионата мира-2011, чемпионка Европы-2010 в эстафете 4 по 100 метров, Земляк — победительница европейского первенства 2012 года в эстафете 4 по 400 метров.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.