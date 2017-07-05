Информатор WADA Степанова попала в заявку сборной России на ЧМ

Российская легкоатлетка, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова попала в число спортсменов, включенных в заявку на участие в чемпионате мира в Лондоне. Об этом сообщила начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы отправили в IAAF заявки на 14 спортсменов — пять мужчин и девять женщин. В числе тех, на кого оформлялась заявка, оказалась и Юлия Степанова, которая продолжает оставаться гражданкой России. Мы указали в заявке, что не имеем об этой спортсменке никакой информации, потому что она не выходит с нами на связь», — сказала Орлова.

Степанова сможет выступить на ЧМ, если выполнит квалификационный норматив до 24 июля. На данный момент его выполнили: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

Юлия Степанова вместе с мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием — главные действующие лица в документальных фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Супруги сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода картин. По его итогам всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.