Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шубенков, выступавший под нейтральным флагом преодолел дистанцию за 13,10 секунды. 26-летний россиянин на одну сотую долю секунды отстал от испанца Орландо Ортеги. Третье место занял Шейн Брэтуэйт из Барбадоса (13,25 секунды).

Россиянка Мария Ласицкене победила на этапе в Стокгольме в прыжках в высоту, преодолев планку в 200 сантиметров. Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши (197 сантиметров), третье — шведка Софи Ског (194).

17 мая Шубенков занял пятое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае — первом международном турнире после дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Право выступать под нейтральным флангом Шубенков и Ласицкене получили в апреле от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Индивидуальные заявки в IAAF подали более 80 российских легкоатлетов. В конце декабря прошлого года разрешения на выступления под нейтральным флагом получили прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова.

6 февраля IAAF оставила в силе бессрочную дисквалификацию ВФЛА. Таким образом, российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях.