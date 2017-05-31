IAAF допустила еще трех россиян для участия в международных турнирах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила россиянок Ксению Аксенову, Веру Ребрик и Веру Рудакову к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте организации.

Аксенова — чемпионка Европы в эстафете 4 по 400 метров, Ребрик — победительница континентального первенства в метании копья. Рудакова специализируется в беге на 400 метров с барьерами, завоевала серебряную медаль на чемпионате России.

Ранее IAAF допустила 12 российских легкоатлетов к участию в международных стартах под нейтральным флагом. Среди них чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков, победительница мирового первенства в прыжках в высоту Мария Кучина, призер чемпионата Европы в прыжках в длину Дарья Клишина.

6 февраля IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Таким образом, российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях без специального разрешения от IAAF.