IAAF допустила Шубенкова и еще шестерых россиян до международных соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила чемпиону мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову и действующей чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Кучиной выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте организации.

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В список допущенных атлетов вошли еще пять россиян: Илья Мудров, Ольга Муллина ( оба — прыжки с шестом), Сергей Широбоков, Яна Смердова (оба — спортивная ходьба) и Даниил Цыплаков (прыжки в высоту).

Индивидуальные заявки в IAAF подали более 80 российских легкоатлетов. В конце декабря прошлого года разрешения на выступления под нейтрильным флагом получили прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова.

6 февраля IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Таким образом, российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях.