Российская легкоатлетка отказалась от выступлений на ЧЕ под нейтральным флагом

Двукратная победительница чемпионата России в беге на длинные и средние дистанции Елена Коробкина не примет участия в зимнем чемпионате Европы в Белграде из-за нежелания выступать под нейтральным флагом. Об этом 26-летняя спортсменка заявила во вторник, 21 февраля. Ее слова приводит ТАСС.

«Даже если я получу индивидуальное разрешение, то не поеду на чемпионат Европы в Белград. Я не хочу выступать под нейтральным флагом. На чемпионатах мира и Европы соревнуются страны, и я хочу выступать только за Россию. Но от коммерческих стартов я не отказываюсь», — сказала Коробкина.

Спортсменка также отметила, что пропустит и предстоящий чемпионат мира, который пройдет в августе в Лондоне, если до участия не допустят сборную России.

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В феврале Коробкина подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на допуск к международным соревнованиям в индивидуальном порядке под нейтральным флагом. Аналогичные заявки подало более 40 российских легкоатлетов, среди которых чемпион мира — 2015 по бегу с барьерами Сергей Шубенков, действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и олимпийский чемпион — 2012 в прыжках в высоту Иван Ухов,

6 февраля стало известно, что IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Таким образом, российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях. Глава рабочей группа IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен добавил, что восстановления членства российской организации стоит ждать не раньше ноября 2017 года.