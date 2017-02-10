Спорт
 

Российских легкоатлетов допустят до юниорского ЧМ под нейтральным флагом

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Российские легкоатлеты будут допущены до участия в юниорском чемпионате мира (до 18 лет) под нейтральным флагом. Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на генерального директора оргкомитета турнира Мвангу Мути.

«Российские легкоатлеты будут допущены до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов», — рассказала Мути.

6 февраля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен заявил, что восстановления членства российской организации стоит ждать не раньше ноября 2017 года. До того момента российские спортсмены не смогут принимать участия в международных соревнованиях.

Чемпионат мира среди юниоров пройдет в Кении с 12 по 16 июля.

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